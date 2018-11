Düdelingen trifft in Russland auf viel Erfahrung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem souveränen Auftritt des HB Düdelingen in der zweiten Runde des Handball-Challenge-Cups gegen die Georgier von Imedi Telavi, trifft die Mannschaft von Trainer Nikola Melesevic in der Runde der letzten 32 Mannschaften auf den HC Neva aus St. Petersburg.

Nationaldivision, 8. Spieltag:



Samstag, 20.15 Uhr:

HC Berchem – HB Petingen

Chev Diekirch – Handball Käerjeng

Red Boys – Handball Esch





Die Spieler aus Russland genießen in beiden Spielen am Samstag und Sonntag, jeweils 15 Uhr, Heimrecht. Düdelingen erwartet ein gefährlicherer Gegner als zuletzt: Der HC Neva steht in der russischen Meisterschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und verfügt als Stammgast im Challenge Cup oder im nächsthöheren EHF-Pokal über viel Erfahrung auf europäischer Ebene.

(L'essentiel)