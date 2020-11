Fußball-​​Verband kürzt Winterpause der BGL-​​Ligue

Der luxemburgische Fußballverband (Fédération luxembourgeoise de football, FLF) wünscht sich die Wiederaufnahme der BGL Ligue und der Women's Ligue 1 am 22. November. «Wenn es der Gesundheitszustand erlaubt». Dies geht aus einer Pressemitteilung der FLF am Mittwoch hervor. Die anderen Seniorenwettbewerbe sollen demnach am 10. Januar gestartet werden, die Jugend soll eine Woche später (17. Januar) wieder auf dem Platz stehen.

Um die BGL-Ligue zu Ende spielen zu können, hat die FLF zudem einen ungewöhnlichen Spielplan veröffentlicht. Demnach soll bis zum 20. Dezember gespielt werden. Außerdem sollen die Mannschaften bereits am 10. Januar wieder in die Rückrunde starten. Statt der üblichen zwei Monate soll die Winterpause demnach auf drei Wochen verkürzt werden.

Zudem kündigte der Verband an, dass mögliche Spieler-Transfers in der Zeit zwischen dem 1. und dem 31. Januar möglich wären. Die Transfers seien jedoch erst ab dem 1. Februar gültig. Somit könnten Neuzugänge bis dahin für ihren ehemaligen Verein spielen.

(ol/L'essentiel)