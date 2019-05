Minella gewinnt Erstrundenspiel in Paris

Artikel per Mail weiterempfehlen

Großer Tag für Mandy Minella: Die Luxemburgerin, die derzeit Nummer 100 in der WTA-Wertung ist, dominierte am Montag das Erstrundenspiel bei den French Open mit 6-4, 6-2 gegen die Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass die 33-Jährige bei diesem Turnier ein Match gewonnen hat.

In der nächsten Runde triffts Minella entweder auf die Lettin Anastasija Sevastova (12. in der Weltrangliste) oder die Thailänderin Luksika Kumkhum (104.).

(jg/L'essentiel)