F91 gelingt Generalprobe für Duell mit Milan

Die Europacup-Helden von F91 Düdelingen finden nun auch in der Meisterschaft allmählich zurück in die Spur. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gewann am Sonntag mit 2:0 in Strassen. Die Tore erzielten Dominik Stolz (36.) und Danel Sinani (53.). Der Vorjahresmeister muss sich aber weiterhin (bei zwei Spielen Rückstand) mit dem zwölften Tabellenplatz begnügen. Am Donnerstag (21 Uhr) steht für die Düdelinger das Auftaktmatch in der Gruppe F der Europa League gegen den italienischen Spitzenklub AC Milan auf dem Programm.

BGL Ligue, 6. Spieltag



Samstag, 15. September:

Progrés - FC Differdingen 2:0



Sonntag, 16. September:

Jeunesse - Rosport 1:1

Etzella Ettelbrück - Hostert 0:1

Strassen - Düdelingen 0:2

RFCU - Fola 2:1

Rümelingen - Hamm Benfica 1:3

Petingen - Mondorf 1:0



Tabelle:



1 Jeunesse 13 Punkte

2 Differdingen 12

3 RFCU 11

4 Progrès 10

5 Péetingen 10

6 Hamm Benfica 7

7 Etzella Ettelbrück 7

8 Strassen 7

9 Mondorf 7

10 Hostert 7

11 Fola 6

12 Düdelingen 6

13 Rümelingen 6

14 Rosport 5

RFCU bleibt indes am Spitzenduo Jeunesse Esch und Differdingen dran und gewinnt 2:1 gegen Fola. Petingen zwang Mondorf mit 1:0 in die Knie. Im Differdinger Derby am Samstag behielt Progrès die Oberhand und setzte sich mit 2:0 gegen den FC durch.

(L'essentiel)