F91 Düdelingen erkundet die Akropolis

F91 Düdelingen kam am heutigen Mittwoch in Athen an, um sich auf das vierte Spiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Olympiakos am Donnerstagabend vorzubereiten. Eine Chartermaschine von 114 Personen verließ den Flughafen Findel heute Morgen gegen 8 Uhr in Richtung Griechenland, wo sie vier Stunden später landeten.

60 Unterstützer begleiten die F91, die heute Nachmittag beim Training erste Stadion-Luft schnuppern kann. Voll besetzt passen 33.500 Zuschauer in die Arena. Anschließend steht eine Pressekonferenz auf dem Plan.

Zwischendurch nutzte das Team die Gelegenheit zu einer kleinen Erkundungstour zur Akropolis, wo sich berühmte Denkmäler aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wie der Parthenon, der Athena Nike-Tempel und das Erechtheion befinden.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)