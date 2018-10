Racing Luxemburg kassiert erste Saisonpleite

Die mit fünf Siegen aus fünf Spielen so stark in die Saison gestarteten Basketballer von Racing Luxemburg mussten am Samstag ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen. Der Aufsteiger verlor am sechsten Spieltag der Total League in der eigenen Halle gegen den amtierenden Meister Amicale Steinsel klar mit 60:76.

1. Steinsel 6 506:409 11

2. Racing 6 455:414 11

3. Etzella 6 582:434 11

4. T71 6 537:482 10

5. Basket Esch 6 5005:457 10

6. Sparta 6 455:467 9

7. Steelers 6 478:571 7

8. Musel Pikes 6 449:476 7

9. Arantia 6 440:578 7

10. Résidence 6 397:516 7

Racing zeigte sich über die komplette Spielzeit ohne Durchschlagskraft im Vorwärtsgang und schwach in der Chancenverwertung. Die Steinseler nutzen dies aus und spielten sich eine komfortable Führung heraus. Zur Halbzeit führte der Meister beim Stand von 26:42 mit 16 Punkten. im zweiten Durchgang hielt Amicale das Tempo hoch, sodass das Duell bereits zum Ende des dritten Viertels (42:64) entschieden war. Aufseiten der Gastgeber erzielte Scott Morton 21 Punkte, Jeffrey Le Roy Early Jr. war mit 14 Punkten bester Werfer der Steinseler.

Durch die Niederlage rutscht Racing in der Tabelle von Platz eins auf Rang drei, Amicale ist neuer Spitzenreiter. Etzella Ettelbrück, das am Sonntag vor heimischem Publikum Arantia Larochette mit 104:64 abfertigte, ist Dritter. Résidence Walferdingen fuhr gegn Sparta Bartringen seinen ersten Saisonsieg ein, behält aber dennoch die «rote Laterne».

Total League, 6. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Amicale Steinsel 60:76

Musel Pikes – Basket Esch 65:78

T71 Düdelingen – Kordall Steelers 104:91

Sparta Bartringen – Résidence Walferdingen 54:76

Sonntag:

Etzelle Ettelbrück – Arantia Larochette 104:64



