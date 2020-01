Fischvergiftung! Luxemburg kassiert dritte Pleite

Mit einem Rumpfkader ist die luxemburgische Handball-Nationalmannschaft am Wochenende in der Coque zu drei Spielen in der WM-Qualifikation angetreten. Dabei war fast die Hälfte der Spieler nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte: Sie hatten sich am Samstag eine Lebensmitttelvergiftung zugezogen.

«Fünf von uns konnten wegen der Vergiftung nicht schlafen», sagte Tommy Wirtz, der wegen einer Knöchelverletzung passen musste. Einige aus dem Team gaben an, dass die Spieler am Vorabend Fisch gegessen hatten, der für die wenig erholsame Nacht sorgte. Außerdem fehlten Yann Hoffmann (Knieverletzung), Martin Müller (Adduktoren), Max Kohl (Rücken) und Chris Auger (Bandscheibenvorfall).

Estland kommt schon am Donnerstag

Unter diesen Bedingungen gab es für Luxemburg nichts zu holen. Zunächst wurden sie am Freitag von der Slowakei geschlagen (16:22), am Samstag von Litauen (22:32) und schließlich am Sonntag sogar von den Faröer-Inseln (22:24). Im letzten Spiel – einem wahren Fehlpassfestival – half den Roten Löwen auch nicht, dass sie mit 9:3 in Führung lagen.

Der Turniersieg ging an Litauen. Das Team aus dem Baltikum zieht damit in die nächste Phase der Qualifikation ein. Die Luxemburger müssen indes schnell wieder auf die Beine kommen: Am Donnerstag ist Estland in der EM-Qualifikation in der Coque zu Gast.

(nm/L'essentiel)