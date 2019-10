Düdelingen erlebt einen Abend zum Vergessen

F91 Düdelingen hat am Donnerstag das zweite Gruppenspiel in der Fußball-Europa-League am Donnerstagabend klar verloren. Für den chancenlosen luxemburgischen Meister setzte es im Stade Josy-Barthel gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan eine 1:4-Niederlage (0:3).

Die Gäste machten vom Anpfiff weg einen starken Eindruck, wirkten spritziger und sicherer im Passspiel. Düdelingen schien vom Tempo Agdams beeindruckt und präsentierte sich vor allem in den Zweikämpfen äußerst schwach. Völlig verdient ging Agdam bereits nach elf Minuten durch Abdellah Zoubir in Führung. Der Mittelfeldspieler wurde am Strafraumrand angespielt und traf aus spitzem Winkel. Jonathan Joubert im Düdelinger Tor sah bei dem Gegentreffer nicht gut aus. Nach einer halben Stunde legte Michel das 0:2 nach einer feinen Flanke von der rechten Seite per Kopf nach.

Spiel wegen Drohne unterbrochen

Wenige Augenblicke später unterbrach der Schiedsrichter der Partie, weil plötzlich eine Drohne wenige Meter über die Köpfe der Spieler hinwegflog. An dem Fluggerät war eine armenische Flagge angebracht – eine Provokation in Richtung der Gäste. Armenien und Aserbaidschan kämpfen im Südkaukasus seit geraumer Zeit um die Region Berg-Karabach. Einige Anhänger der Gäste stürmten das Feld und mussten von den Ordnern zurückgedrängt werden. Etwa 15 Minuten später wurde das Spiel jedoch wieder angepfiffen.

Besser wurde es deshalb für F91 aber nicht – im Gegenteil. Sofort nach dem Wiederanpfiff erzielte Richard Almeida de Oliveira per Elfmeter das 0:3. Mickael Garos hatte zuvor Michel im Strafraum zu Fall gebracht. Die beste Chance für Düdelingen hatte Laurent Mendy in der 43. Minute. Er geriet bei seinem Kopfball aber etwas zu sehr in Rücklage und traf nur die Querlatte.

Bildstrecke: F91 gegen Qarabag wegen Drohne unterbrochen

Düdelingen auf Platz drei

Nach dem Seitenwechsel stand F91 zunächst besser in der Abwehr und machte es Agdam, das jedoch klar spielbestimmend blieb und deutlich mehr Ballbesitz hatte, etwas schwerer. Offensiv kam von F91 allerdings so gut wie nichts. Nach 68 Minuten musste Joubert erneut hinter sich greifen. Dani Quintana hämmerte den Ball nach einem starken Spielzug zum 0:4 in die Maschen. Antoine Bernier gelang kurz vor dem Schlusspfiff noch den Ehrentreffer aus kurzer Distanz zum 1:4.

In der Tabelle der Gruppe A steht Düdelingen nun punktgleich mit Qarabag auf Platz drei (jeweils drei Punkte). Der FC Sevilla steht mit sechs Zählern an der Spitze, Schlusslicht, mit null Punkten, ist APOEL Nikosia. Qarabag ist nach diesem Spiel der klare Favorit auf den zweiten Platz in der Gruppe. Am 24. Oktober steht für den Luxemburger Meister das schwere Auswärtsspiel in Sevilla auf dem Programm.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)