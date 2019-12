Torwart von Jeunesse Junglinster stirbt mit 25

Der Luxemburger Fußball und Jeunesse Junglister trauern um Glenn Marques Da Costa. Der Torwart ist im Alter von 25 Jahren plötzlich verstorben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Da Costa trug von 2015 bis 2019 das Trikot der US Mondorf, bevor er in die zweite Liga nach Junglinster wechselte. Er bestritt in dieser Saison nur sieben Spiele.

«Wir werden uns am Sonntag um 16 Uhr mit der Mannschaft treffen, um ihm zu gedenken. Wir sind alle schockiert und in unseren Gedanken bei seiner Familie. Es ist eine Tragödie. Wir haben es gestern Abend erfahren», sagte Jeunesse-Trainer Marc Birsens.

(L'essentiel)