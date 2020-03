Uefa beantragt Verschiebung der Fußball-​​EM

Das Coronavirus legt den Sport lahm: Geisterspiele in der Bundesliga, infizierte Topsportler in den internationalen Ligen, Wettbewerbe werden unterbrochen, Großveranstaltungen abgesagt. Wir fassen hier die wichtigsten News übersichtlich zusammen.

Montag, 16. März 2020

15.09 Uhr

Fußball: 1. und 2. Bundesliga pausieren bis 2. April

Die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurde dies während der Mitgliederversammlung der 36 Profi-Clubs in Frankfurt/Main entschieden.

13.56 Uhr

Motorsport: Erster Coronavirus-Fall in Formel 1 frei von Symptomen

Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome bei dem Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes.

In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

12.03 Uhr

Boxen: Olympia-Qualifikation bleibt ohne Zuschauer

Die europäische Olympia-Qualifikation der Boxer in London wird von Montag an ohne Zuschauer fortgesetzt. Das teilte der Ausrichter mit. Als Gründe wurden eine «veränderte Situation mit dem Coronavirus sowie Bedenken um die öffentliche Gesundheit» angegeben. An den ersten beiden Tagen des Turniers waren in der Olympia-Halle von 2012 noch Zuschauer zugelassen.

In London kämpfen 342 Athleten bis zum 24. März um 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Um sich sicher für Olympia zu qualifizieren, muss man das Halbfinale erreichen. Die Verlierer der Viertelfinals ermitteln in einigen Gewichtsklassen in Ausscheidungskämpfen die restlichen Tokio-Starter.

11.47 Uhr

US-Sport: Pause verlängert sich

Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den großen Ligen zunächst erhofft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag (Ortszeit), in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Das überschreitet die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fußball) deutlich.

Die Basketball-Profiliga NBA hatte in ihrer offiziellen Mitteilung von einer Pause auf unbestimmte Zeit gesprochen. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Baseball-Liga MLB wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.

11.04 Uhr

Fußball: Uefa beantragt EM-Verschiebung

Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Europäische Fußball-Verband nach Informationen des ZDF den Teilnehmern offenbar eine Verschiebung der Europameisterschaft vorschlagen. Die Uefa wolle am Dienstag zuerst den nationalen Ligen und der Vereinigung der europäischen Clubs (ECA) und dann später allen nationalen europäischem Fußballverbänden eine Turnierverlegung empfehlen.

Ursprünglich ist die EM, die in zwölf Ländern stattfindet, vom 12. Juni bis 12. Juli geplant. Eine Alternative wäre, die EM im Sommer 2021 auszutragen. Dafür müsste allerdings die Fifa die neu geschaffene Club-WM auf Eis zu legen. Eine zweite Möglichkeit wäre die Verlegung der EM in den Spätherbst oder frühen Winter dieses Jahres.

Andreas Rettig, der frühere Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hatte am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF gesagt, dass angesichts des Terminchaos in den nationalen Ligen eine EM-Absage im Sommer «zwingend» erforderlich sei.

10.37 Uhr

Eishockey: WM vor Absage

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der SChweiz (8. bis 24. Mai) wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer unwahrscheinlicher. «Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh», sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF, René Fasel, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.»

Für Dienstag hat der Weltverband eine Telefonkonferenz zu dem Thema angesetzt. Fasel sagte aber, dass es nicht in den Händen der IIHF liege, ob die WM durchgeführt wird. «Der Entscheid liegt bei Bund und Kantonen. Noch arbeiten wir so weiter, dass ab dem 8. Mai in Zürich und Lausanne gespielt werden könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

10.10 Uhr

Radsport: Dreiwöchige Rennpause verhängt Der Radsport-Weltverband (UCI) hat nun ebenfalls länderübergreifende Maßnahmen wegen des Coronavirus ergriffen. Alle Wettbewerbe bis mindestens 3. April werden per sofort abgesagt. Die Wertungen in allen Disziplinen (Strasse, Bahn, Mountainbike etc.) werden mit Stand vom 15. März eingefroren, um Chancengleichheit zu gewährleisten, teilte die UCI mit. Bezüglich der Olympia-Qualifikation, die für Mountainbike und BMX noch läuft, wurde das Internationale Olympische Komitee angefragt, die Qualifikationsperiode rückwirkend per 3. März zu beenden.

9.52 Uhr

Fußball: Rooney kritisiert Regierung und Fußball-Bosse

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat scharfe Kritik an der Politik und den Verantwortlichen der englischen Fußball-Ligen für deren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie geübt. «Warum haben wir bis Freitag gewartet? Warum musste erst (Arsenal-Trainer) Mikel Arteta krank werden, damit im englischen Fußball das Richtige getan wird?», fragte Rooney am Sonntag in einer Kolumne der britischen Zeitung «The Times».

Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu unterbrechen, sei viel zu spät gefallen, beklagte der 34-Jährige, der als Spieler-Trainer bei Zweitligist Derby County unter Vertrag steht. «Bis dahin hatte man das Gefühl, Fußballer in England wurden wie Versuchskaninchen behandelt», schrieb Rooney. «Der restliche Sport – Tennis, Formel 1, Rugby, Golf, Fußball in anderen Ländern – alles wurde gestoppt, und uns wurde gesagt, wir sollen weitermachen. Ich glaube, viele Fußballer haben sich das gefragt: Hat das irgendwas mit dem Geld zu tun, um das es hier geht?»

9.35 Uhr

Fußball: LaLiga hat ersten Corona-Fall

In der ersten Fußball-Liga Spaniens haben sich die ersten Profis mit dem neuen Coronavirus infiziert. Insgesamt fünf Spieler des FC Valencia seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club am Sonntag mit. Alle Betroffenen seien isoliert zu Hause und leisteten den Anweisungen der Ärzte Folge, hieß es. Die fünf seien in einem «guten gesundheitliche Zustand».

Valencia hatte zuletzt in der Champions League gegen die italienische Überraschungsmannschaft Atalanta Bergamo gespielt und den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Bergamo liegt in einer der am stärksten vom Virus betroffenen Gegenden Europas.

Die Namen der infizierten Profis wurden nicht genannt. Vor der Mitteilung des Vereins hatte aber der argentinische Abwehrspieler Ezequiel Garay am Sonntag auf Instagram bereits mitgeteilt, er sei angesteckt worden. Er fühle sich aber gut.

«Es ist klar, dass ich das Jahr 2020 mit viel Pech begonnen habe», schrieb er. Der 33 Jahre frühere Nationalspieler war Anfang Februar wegen einer Verletzung am rechten Knie operiert worden. Nach dem Eingriff fällt Garay für den Rest der – vorerst ausgesetzten – Saison der Primera División aus.

8.15 Uhr

Fußball: Uefa prüft scheinbar Final Four in Champions League

Inmitten der Coronavirus-Krise reißen die Spekulationen über mögliche Optionen für die großen Clubwettbewerbe nicht ab. Wie die spanische Zeitung «As» am Sonntag berichtet, erwägt man bei der Uefa, den Gewinner der Champions League bei einem Finalturnier der vier Halbfinalisten zu ermitteln.

Demnach könnten beide Semifinals statt mit Hin- und Rückspiel in je einer Partie kurz vor dem für den 30. Mai geplanten Endspiel der Königsklasse ebenfalls in Istanbul ausgetragen werden. Analog dazu würde für die Europa League ein solches Format vor dem Final am 27. Mai in Danzig stattfinden.

Derzeit sind beide Europacup-Wettbewerbe ausgesetzt. In der Champions League stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, in der Europa League sind nur sechs von acht Hinspiele dieser Runde absolviert. Mit Finalturnieren würde die Uefa Zeit gewinnen und den nationalen Ligen Raum für notwendige Nachholspieltage Ende April und Anfang Mai liefern.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

Fraglich ist allerdings, ob angesichts der Pandemie überhaupt die Achtelfinals und dann noch folgende Viertelfinals ausgetragen werden können. Am Dienstag hält die Uefa eine Videokonferenz ihrer 55 Mitgliedsländer und wichtiger Fußball-Institutionen ab, um über die Fortsetzung des Europacups, aber auch eine mögliche Verschiebung der im Sommer geplanten EM zu beraten.

8 Uhr

Basketball: NBA mit drittem Coronavirus-Fall

Die NBA hat ihren dritten Coronavirus-Fall. Es handelt sich dabei um einen Spieler der Detroit Pistons. Wie der Verein aus der stärksten Basketball-Liga der Welt mitteilte, befindet sich der namentlich nicht genannte Profi seit Mittwochnacht in Quarantäne. Medienberichten zufolge hat sich Flügelspieler Christian Wood (24) mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen kann. Die Pistons haben den positiven Test am Samstag (Ortszeit) erhalten.

Der Detroiter Spieler ist nach Center Rudy Gobert (27) und dessen Teamkollege Donovan Mitchell (23) von den Utah Jazz der dritte Coronavirus-Fall in der NBA. Die Liga hatte sich unmittelbar nach dem ersten positiven Test zu einer Pause von mindestens 30 Tagen entschieden.

