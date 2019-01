Philadelphia Eagles scheitern an den Saints

Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben den Einzug in das Playoff-Halbfinale verpasst. Der Titelverteidiger scheiterte am Montag im Viertelfinale an den New Orleans Saints mit 14:20 (14:10). Eagles-Quarterback Nick Foles konnte sein Team mit zwei Touchdowns (Pass, Lauf) im ersten Viertel zwar mit 14:0 in Führung bringen, im Anschluss punkteten allerdings nur noch die Gastgeber.

New Orleans Quarterback Drew Brees überzeugte mit 301 Pass-Yards, zwei Touchdowns und einer Interception im NFC-Divisional-Spiel. Für die Entscheidung zugunsten der Saints sorgte Defensivspieler Marshon Lattimore, der knapp zwei Minuten vor dem Ende der Partie seine zweite Interception verbuchen konnte.

Super-Bowl-Held Foles beendete die Partie mit 201 Pass-Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions. Im Finale der NFC empfangen die an Nummer eins gesetzten Saints am kommenden Sonntag die Los Angeles Rams.

Patriots zerlegen die Chargers

Die New England Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady haben mit dem achten Halbfinal-Einzug in Folge ihren Playoff-Rekord verbessert. Der 41-jährige Brady führte sein Team zu einem ungefährdeten 41:28 (35:7)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Chargers. Der fünffache Super-Bowl-Gewinner warf für 343 Yards und erzielte einen Touchdown. Patriots-Running-Back Sony Michel überzeugte mit 129 Lauf-Yards und drei Touchdowns im AFC Divisional-Round-Spiel.

Chargers-Quarterback Philip Rivers verbuchte 331 Pass-Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Im Finale der AFC trifft New England am kommenden Sonntag auf die an Nummer eins gesetzten Kansas City Chiefs und Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes.

NFL, Divisional Round:

Los Angeles Rams – Dallas Cowboys 30:22

Kansas City Chiefs – Indianapolis Colts 31:13

New England Patriots – Los Angeles Chargers 41:28

New Orleans Saints – Philadelphia Eagles 20:14



