Messi verblüfft Fans mit Trickschuss

Der Barcelona-Superstar drehte einen Werbespot für Getränke-Hersteller Pepsi. Dabei zeigt er einen Trickshot, bei dem er mit einem Tennisball eine Dose unter der anderen wegschießt. Die obere Dose landet gerade auf dem Boden, wackelt dabei kaum.

Kann das Video tatsächlich echt sein? Oder wurde da digital nachgeholfen? Im Netz wird unter den Fans darüber eifrig diskutiert. Wer liegt richtig?

Bereits im letzten Jahr zeigte Messi für Pepsi, was er so mit einem Ball und einer Getränkeflasche anfangen kann. Auch damals brachte er seine Anhänger zum Staunen. Und nicht wenige zweifelten die Echtheit des Videos an.

Normally we'd be calling this fake, but then again, it's #Messi.

No challenge is too great for this man..!⚽ @pepsi @FCBarcelona @Argentina #GOAT #football #Barcelona #Pepsi #LeoMessi pic.twitter.com/4IVmrohEp1