NHL-​​Profi muss Auge mit 90 Stichen nähen lassen

«Vielen Dank für die positiven Nachrichten und Gedanken! Ich bin sehr dankbar. Und tut mir Leid, das ich mich erst so spät melde, die Gesichtserkennung meines Smartphones hat nicht funktioniert», schreibt Johnny Boychuck auf Twitter. Die Sperre seines Smartphones hatte wohl zunächst Mühe damit, das mit 90 Stichen genähte Auge des NHL-Profis als solches zu erkennen. In der Partie gegen die Montreal Canadiens bekam der Verteidiger der New York Islanders eine Kufe ins Gesicht.

(L'essentiel/erh)