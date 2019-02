Neymar tanzt im Rollstuhl und vergießt Tränen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Unter dem Motto «Nuit Rouge» (rote Nacht) feiert der brasilianische Superstar Neymar in der Nacht auf Dienstag in Paris mit Familie, Freunden und Kollegen seinen 27. Geburtstag. Zu den rund 200 Gästen des Fußballers zählten unter anderem DJ Bob Sinclair, der brasilianische Sänger Wesley Safadão und Surf-Weltmeister Gabriel Medina.

Nicht mit von der Partie war Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar hätte ebenfalls Grund zum Feiern, wird er doch jeweils auch am 5. Februar ein Jahr älter. 34 ist er mittlerweile.

Auch einige Mannschaftskollegen von Neymars Verein Paris Saint-Germain, darunter Captain Thiago Silva und Torwart Alphonse Aréola, waren mit von der Partie. Außerdem kamen Neymars Sohn Davi Lucca und seine Mutter Nadine Santos.

Gefeiert wurde im hippen Pavillon Gabriel in der Nähe des Prachtboulevards Champs-Élysées. Weil der teuerste Fußballer der Welt gerade eine Verletzung am rechten Fuß auskuriert, präsentierte sich Neymar in rotem Anzug, roter Hose, roten Sportschuhen und roten Krücken.

Während seiner Geburtstagsrede flossen bei Neymar sogar die Tränen. «Was ich mir am meisten zu meinem Geburtstag wünsche, ist ein gesunder Mittelfußknochen.» Er fehlt PSG mehrere Wochen und verpasst unter anderem den CL-Achtelfinale-Knüller gegen Manchester United. Deshalb herrscht derzeit in Paris alles andere als Freudenstimmung.

(L'essentiel/uten/sda)