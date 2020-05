Sex-​​Puppen sollten Korea-​​Kicker im Stadion anfeuern

In Zeiten von Corona und Geisterspielen greifen die Clubs zu kreativen Maßnahmen, um die leeren Ränge zu kompensieren. In Seoul schoss man aber etwas über's Ziel hinaus. Beim 1:0-Erfolg in der K-League gegen Gwangju feuerten Sex-Puppen die Kicker des heimischen Fußballklubs an.

Den Verantwortlichen ist der Fauxpas erst später aufgefallen. Einige Puppen hatten sogar Werbeaufdrucke für örtliche Sexshops auf ihren T-Shirts. Der Club entschuldigte sich im Anschluss für die missglückte Aktion.

