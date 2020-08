Klopp spricht über Zeitpunkt für Karriere-​​Ende

Mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren in der Premier League und dem Triumph in der Champions League hat sich Jürgen Klopp in Liverpool zur Legende gemacht. Doch wann ist für Legenden der beste Zeitpunkt, von der großen Bühne abzutreten? Der Deutsche findet dazu im Sportbuzzer-Interview offene Worte.

Sein Vertrag bei den «Reds» läuft noch bis 2024. Dann sei es an der Zeit, über ein Karriere-Ende nachzudenken. «Ich werde ein Jahr pausieren und mich danach fragen, ob ich den Fußball vermisse. Wenn ich das verneine, dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp», meint er.

Charakterlich verändert

Vor allem den Nerven soll die Auszeit gut tun. «Wenn ich eines Tages nicht mehr Trainer bin, werde ich eines nicht vermissen: Die brutale Anspannung unmittelbar vor dem Spiel. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.»

Die aufreibende Trainer-Karriere habe ihn auch charakterlich verändert. Er sei «immer noch mit allem, was ich habe, dabei, bin auch immer noch ein Gerechtigkeitsfanatiker, lege mich aber nicht mehr mit Gott und der Welt an. Es bringt nichts, kostet Kraft und sieht im Fernsehen furchtbar aus. Ich war manchmal selbst erschrocken, wie ich aus der Wäsche fuhr und guckte. Ich konnte das früher nicht kontrollieren. Jetzt kann ich es.»

«Es ist essenziell in allen Bereichen die Besten zu finden»

Insgesamt sei seine persönliche Entwicklung stetig nach oben gegangen. «Ich bin jetzt ein besserer Trainer als vor zehn Jahren, das Gesamtpaket Klopp ist stimmiger, vielschichtiger. Es ist in meinem Job in England essenziell, in allen Bereichen möglichst die Besten und Motiviertesten zu finden und für sich zu gewinnen. Das ist die hohe Kunst und größte Herausforderung. Spieler, Trainer, Physios, Masseure, Ärzte, Videoanalysten, in der Ernährungsberatung, Kommunikation - überall.»

Doch bis zu einem möglichen Karriere-Ende soll die Erfolgsgeschichte mit dem FC Liverpool nicht vorbei sein: «Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen, haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen. Der gesamte Verein ist heiß auf die neue Saison, will es noch besser machen. Wir wollen die Gegner und den Ball über den gesamten Platz jagen, weiter eine super unangenehme Mannschaft sein, gegen die es keinen Spaß macht zu kicken.»

(L'essentiel/red)