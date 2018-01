Real träumt vom Supersturm ohne Ronaldo

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Blick auf die Tabelle scheint surreal: 19 Punkte Rückstand in der Liga auf den Erzrivalen aus Barcelona ist Schmach genug. Nach 18 Runden belegt Real Madrid in der Liga lediglich Rang 4 – der letzte Platz, der die Teilnahme in der Königsklasse garantiert.

Real liegt vor dem Spiel am Sonntag gegen Fabian Schärs La Coruña nur noch einen Punkt vor Villareal und schon 8 hinter Valencia auf dem dritten Platz. Nur 9 Siege (5 Remis) nach 18 Runden – so schlecht war Real seit der Saison 2005/06 (9 Siege, 3 Remis) nie mehr.

Auch Ronaldo im Tief

In den letzten drei Ligaspielen gingen die Madrilenen jeweils leer aus, zweimal sogar zu Hause ohne eigenen Torerfolg. Das hat es seit 12 Jahren nicht mehr gegeben. So langsam geht in Madrid die Angst um, die Champions League 2018/19 zu verpassen.

Die Krise bei den Königlichen scheint eng mit der Formschwäche ihres Superstars zusammenzuhängen. Lediglich vier Ligatore (14 Spiele) erzielte Cristiano Ronaldo bisher. Weniger hat der überspielt wirkende Portugiese nur 2005/06 bei Manchester United getroffen – damals war es nur ein Treffer.

Die einstige BBC-Parade-Offensive – Gareth Bale kommt ebenfalls auf vier Treffer (8 Ligaspiele), Karim Benzema traf in 12 Partien nur zweimal – ist auf der Suche nach ihrer alten Form.

Eine neue Parade-Generation

Die Parade-Offensive – total eroberte Real mit BBC 12 Titel – hat nun ein Ablaufdatum. Laut einem Bericht der Sportzeitung «Marca» denkt Real-Präsident Florentino Pérez daran, sein kongeniales Angriffstrio mit dem berühmten Kürzel BBC im Sommer durch die Buchstabenkombination NHL zu ersetzen. Ganz oben auf der Wunschliste des Real-Bosses: Neymar (25, PSG), Eden Hazard (27, Chelsea) und Robert Lewandowski (29, Bayern München). Zusammengerechnet haben die drei Angreifer in dieser Saison mehr als 50 Tore erzielt.

Das Aushängeschild des neuen Angriffs-Triumvirats soll laut der spanischen Sportzeitung Neymar werden. Der Brasilianer war erst zu Saisonbeginn für die Wahnsinnssumme von 222 Millionen Euro von Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselt, wo er aber nicht sehr glücklich sein soll. Laut spanischen Medienberichten soll Neymar ohnehin eine Ausstiegsklausel besitzen, die es ihm erlaubt, sich dem spanischen Meister anzuschließen.

Zuletzt wurde Neymar ausgepfiffen, weil er beim 8:0-Sieg gegen Dijons Edinson Cavani den Ball vor einem Elfmeter wegschnappte. Die Fans wollten, dass Cavani den Elfmeter schießt, um PSG-Rekordschütze zu werden. Cavani teilt sich die Krone bisher mit Zlatan Ibrahimovic (156 Tore). Laut «L'Equipe» kassiert Cavani einen Bonus von einer Million Euro, wenn er Torschützenkönig wird.

Abenteuerlich, aber nicht unmöglich

Rund 400 Millionen Euro soll der Real-Boss, der sich in den letzten Transferzeiten sehr zurückhaltend auf dem Markt verhalten hat, für den neuen Parade-Sturm auf der Seite haben. Mit dem Verkauf von BBC würde der Club weitere 200 bis 300 Millionen reinvestieren können. CR7, der zuletzt mit neuen Lohnforderungen (derzeit 21 Millionen Euro netto pro Jahr) beim Real-Boss vorstellig wurde, soll bereits die Freigabe erhalten und sein Berater die Erlaubnis haben, mit anderen Vereinen zu verhandeln.

Eine abenteuerliche Vorstellung, dass Pérez alle drei Wunschspieler verpflichten kann? Nicht unbedingt. Real hat in der Vergangenheit mehrfach für Aufsehen gesorgt, indem der Club gleich mehrere Superstars gleichzeitig unter Vertrag hatte. So zum Beispiel Luís Figo, Ronaldo, David Beckham und den heutigen Trainer Zinédine Zidane. Sollte Pérez seine Wunschspieler nicht bekommen, sind Harry Kane (24, Tottenham) und Mauro Icardi (24, Inter Mailand) Ersatz-Kandidaten auf der Liste.



(L'essentiel)