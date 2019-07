David Goffin und Ugo Humbert bei Moselle Open

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer steht auf dem Platz, wenn vom 15. bis zum 22. September die Moselle Open stattfinden? Das wurde am Dienstag im Tennisclub Moulinois de la Saussaie - Moulins-lès-Metz enthüllt.

Der Belgier David Goffin (28) ist wieder in Metz dabei, wo er 2014 im Finale den Portugiesen João Sousa (6-4, 6-3) besiegte. Derzeit steht er auf Platz 23. der ATP. Der Georgier Nikoloz Basilashvili (16. der Weltrangliste) und Messin Ugo Humbert (20), Favorit des Turniers, werden ebenfalls dabei sein.

«Die Moselle Open bleiben, was sie sind», sagt Patrick Weiten, Präsident des Generalrates des Turniers. Die traditionsreiche Veranstaltung versteht sich aber auch als Teil eines größeren Ansatzes, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Direktorin des Turniers, Julien Boutter, erinnerte an die beeindruckenden Zahlen der Moselle Open: 43.244 Zuschauern, 170 Partnerfirmen, 350 Menschen, die mithelfen, ein Budget von 3,8 Millionen Euro und ein Preisgeld von 561.344 Euro.

(Denis Berche/L'essentiel)