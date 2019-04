Millionen-​​Deal für 14-​​jährigen Moukoko

Borussia Dortmunds Wunderkind Youssoufa Moukoko hat im Alter von 14 Jahren einen Vertrag mit dem Sportartikelhersteller Nike unterzeichnet, der ihm mehrere Millionen Euro einbringen könnte, wie die deutsche Tageszeitung Bild am Mittwoch berichtet. Moukoko, ein Spieler mit überdurchschnittlichen Leistungen seit seiner Ankunft bei Dortmund im Jahr 2016, hat in dieser Saison in 21 Spielen mit den Borussia U17s bereits 36 Tore erzielt. Mit erst zwölf Jahren ist er für die U16-Nationalmannschaft ausgewählt worden, mit der er in vier Spielen drei Tore geschossen hat.

Bis zu zehn Millionen – unter einer Bedingung

Laut Bild hat der Junge bei der Vertragsunterzeichnung mit Nike bereits rund eine Million Euro erhalten. Insgesamt könne das Gesamtvolumen des Vertrages auf bis zu zehn Millionen Euro ansteigen, unter der Bedingung, dass er Profifußballer wird. Die deutschen Vorschriften verbieten es ihm, in einem offiziellen Spiel vor seinem 16. Geburtstag, das heißt im November 2020, in der ersten Mannschaft zu spielen.

Der gebürtige Kameruner spielte zunächst beim FC Sankt Pauli, bevor er 2016 in das Dortmunder Trainingszentrum eintrat. Das mediale Interesse hatte den jungen Spieler damals völlig überrollt. «Das Interesse an Youssoufa war für den Spieler und sein Umfeld nicht einfach zu managen», erklärte U17-Trainer Michael Feichtenbeiner im November. «Um seine persönliche Entwicklung nicht zu gefährden und auf Wunsch seiner Familie haben wir uns entschieden, ihn nicht für die U17 auszuwählen», sagte Feichtenbeiner.

(L'essentiel/afp)