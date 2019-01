Wann wird Pep Guardiola bei City entlassen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem 2:1-Sieg gegen Liverpool ballte Pep Guardiola die Faust. Die Freunde und vor allem die Erleichterung waren dem Coach von Manchester City nach dem Match anzusehen. Im Anschluss sprach er von einem «Spektakel» und einem «ungemein wichtigen Sieg». Dass dieser Sieg ihm seinen Job kosten könnte, schien der Katalane nicht zu wissen.

Im Kalenderjahr 2018 verlor der FC Liverpool in der Premier League gerade einmal drei Spiele. Im Januar schlug der spätere Absteiger Swansea City die Reds 2:1. Zwei Monate später verlor Liverpool bei Manchester United mit dem gleichen Resultat. Und am vorletzten Spieltag der Saison 2017/18 schaffte der FC Chelsea ein 1:0 gegen das Team von Jürgen Klopp.

3 Siege, 3 Entlassungen

All die Liverpool-Bezwinger haben eines gemeinsam: Die jeweiligen Trainer mussten mittlerweile den Club verlassen. Swansea stieg am Ende der Saison ab und Coach Carlos Carvalhal ist seither arbeitslos. Auch für den letztjährigen Chelsea-Trainer Antonio Conte war Ende Saison die Zeit bei den Londonern vorbei. Der Italiener steht derzeit ebenfalls ohne Job da. Und zu guter Letzt traf es Mitte Dezember United-Coach José Mourinho.

Ein schlechtes Omen für Guardiolas Zukunft beim Meister aus dem englischen Norden? Ja, aber auch nicht mehr. Dass sich Guardiola in absehbarer Zeit einen neuen Arbeitgeber suchen muss, ist zu bezweifeln. Er hat bei City einen Vertrag bis 2021. Sein Team liegt in der Meisterschaft vier Punkte hinter dem Leader aus Liverpool und in der Champions League stehen die Citizens im Achtelfinale. Carvalhal, Conte und Mourinho standen mit ihren Teams weit weniger gut da.

(L'essentiel/tzi)