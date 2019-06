Schiedsrichter André Urbing spendet sein Geld

1985 begann André Urbing seine Karriere als Fußballschiedsrichter. Seit 1995 spendet er all seine Einnahmen an die NGO Médecins sans frontières (MSF) (Ärzte ohne Grenzen). Das sind in Summe 3.855 Spiele und etwa 190.000 Euro. «Ich weiß nicht, ob ich die 200.000 Euro schaffen werde, aber ich hoffe es auf jeden Fall», sagt Urbing.

Für ihn sei es nicht viel. «Wenn ich bei jedem Spiel 40 Euro verdiene, spende ich das Geld. Ich habe keinen Cent für mich behalten, habe aber dabei auch nichts verloren. Je mehr Spiele, desto höher der Betrag. Ich bin nicht Schiedsrichter, um Geld zu machen», sagt Urbing. Die Organisation dankt ihm jedes Jahr für sein Engagement. In den vergangenen 25 Jahren hat er weltweit verschiedene nationale Auszeichnungen erhalten, unter anderem Verdienstmedaillen und den Fair-Play-Preis.

Er spendet auch an die Krebsforschung

Der mittlerweile 73-Jährige wird im Dezember nach 25 Jahren als Schiedsrichter für MSF seine Schuhe an den Nagel hängen. Spenden will er aber weiterhin. Die Organisation liege ihm besonders am Herzen. «Sie sind die Einzigen, die an Ort und Stelle notdürftige Kinder helfen», erklärt Urbing. Als freiwilliger Begleiter wollte er jedoch nie mitreisen. Das würde der NGO Geld kosten und das wolle er nicht. André Urbing spendet nicht nur an, sondern ebenfalls an, dem, anund an die Krebsforschung.

(Marion Mellinger/L'essentiel)