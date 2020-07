Liverpool-​​Coach spricht über verstorbenen Vater

Genau 20 Jahre ist es her, dass Norbert Klopp an Krebs verstarb. Sein Sohn Jürgen mauserte sich seither zum Kult-Coach, führte Liverpool zum ersten Premier-League-Titel seit 1990 und wurde in England zum Trainer des Jahres gewählt. Doch seine großen Erfolge erlebte sein Vater nicht mehr, das schmerzt den Deutschen.

«Mein Dad sah mich nie als Trainer», erzählt Klopp der Sun. Vater Norbert verstarb vier Monate vor Jürgens Engagement bei Mainz 05. «Mein Vater war auch ein richtiger Coach. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er gesagt: 'Ja, du musst ein Trainer werden.' Aber wir haben nie darüber gesprochen.» Mit dem Spieler Jürgen Klopp sei der Vater nicht immer ganz zufrieden gewesen. «Er hat mich durch meine ganze Karriere als Spieler gepusht. Es gab wirklich harte Kritik.»

Doch das ist lange her. Inzwischen muss Klopp auch in Alltags-Situationen immer öfter an seinen Vater denken: «Was es besonders seltsam macht: Ich bin 53 Jahre alt und wenn ich mich in einem bestimmten Winkel im Spiegel sehe, dann erschrecke ich zu Tode, da ich exakt wie mein Vater aussehe.» Was dem «Reds»-Coach manchmal seltsam vorkommt: «Ich habe nie wie mein Vater ausgesehen. Mein ganzes Leben sah ich wie meine Mutter aus. Auf einmal änderte sich das. Das ist echt verrückt.»

