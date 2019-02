McKinnie hat Luxemburg längst nicht vergessen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Als ich noch in Luxemburg spielte, waren alle anderen amerikanischen Spieler im Land schockiert darüber, dass ich beim schlechtesten Team in der zweiten Liga spiele. Nun bitten mich die gleichen Spieler um Tickets für die NBA», blickt Alfonzo McKinnie zurück. Ihm gelang das Kunststück über Umwege den Sprung von den East Side Pirates Berburg-Wasserbillig zu den Golden State Warrions, den amtierenden Champion in den USA zu schaffen.

Auch wenn er nun gemeinsam mit Weltstars wie Klay Thompson oder Stephen Curry aufläuft, «hat sich der 26-Jährige kaum verändert», sagt sein ehemaliger Mannschaftskollege Joé Scheid und ergänzt: «Er hat sich sehr über unseren Besuch gefreut.» Eine Delegation seiner «alten» Truppe aus dem Großherzogtum unternahm in den vergangenen Tagen eine Reise nach Oakland, um ihren Mannschaftskameraden zu treffen. «Das Leben eines NBA-Spielers ist ziemlich einsam. Er lebt praktisch aus dem Koffer. Soziale Kontakte außerhalb der Mannschaft sind ziemlich begrenzt», sagt sein alter Trainer Christophe Ney.

Wir warten in Luxemburg

Einen Wunsch hatte McKinnie vor der Abreise der Luxemburger: Sie sollten ihm sein altes Trikot mitbringen. In der Oracle Arena der Warriors übergaben sie ihm nun das Leibchen. «Es hing gegen die Toronto Raptors in der Umkleidekabine der Warriors. Absolut verrückt», lacht sein ehemaliger Coach.

Die Pirates wohnten in Oakland einem Training bei und besuchten außerdem zwei NBA-Spiele. Ein Termin, um die restlichen Spieler der Startruppe aus Kalifornien kennen zu lernen. «Alfonzo hat uns versprochen, dass er eines Tages nach Luxemburg zurückkehren wird. Wir warten auf ihn», sagt Ney, der am Dienstagmorgen wieder an seinem Arbeitsplatz bei der BGL BNP Paribas erschien – mit Jetlag.

(Nicolas Martin/L'essentiel)