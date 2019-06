Raptors gewinnen Spiel drei gegen Warriors

Basketball-Star Kawhi Leonard hat mit den Toronto Raptors im Finale der nordamerikanischen NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Kanadier konnten am Mittwoch (Ortszeit) das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors mit 123:109 (60:52) für sich entscheiden.

Der 27-jährige Leonard war mit 30 Punkten und sieben Rebounds der erfolgreichste Punktesammler für die Raptors. Kyle Lowry steuerte 23 Punkte und neun Assists zum Erfolg der Kanadier bei. Aufseiten der Kalifornier überzeugte Stephen Curry mit 47 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists.

In der Finalserie übernimmt Toronto eine 2:1-Führung. Spiel vier wird am Freitag erneut im kalifornischen Oakland ausgetragen.

