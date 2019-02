Adam Levines Nippel waren für NFL in Ordnung

Vor 15 Jahren sorgten Janet Jackson und Justin Timberlake mit dem sogenannten «Nipplegate» für einen der größten Skandale beim Super Bowl. Damals war für den Bruchteil einer Sekunde eine Brustwarze von Janet Jackson im Live-TV zu sehen.

Die meisten Zuschauer werden sich nicht viel dabei gedacht haben, dennoch wurde daraus ein riesengroßes Drama, das sich auch auf alle zukünftigen Übertragungen auswirkte. Janet Jackson hängt der Auftritt bis heute nach. CBS, der Sender der damals die Übertragungsrechte hatte, musste eine Strafe in Höhe von 500.000 Dollar zahlen.

Männernippel OK?

Umso größer war deshalb die Verwunderung vieler Fans in der Nacht von Sonntag auf Montag, als sich Adam Levine während seiner Halftime Show seines Hemdes entledigte und dem Millionenpublikum seinen volltätowierten Oberkörper samt seinen zwei Brustwarzen präsentierte.

Auf Twitter warfen viele Fans noch während der Veranstaltung den Verantworlichen Scheinheiligkeit in der Angelegenheit vor. «Adam Levine kann also ohne Shirt auftreten, aber Janet Jackson darf nicht. Das ist so falsch», fragte ein User .

So Adam Levine can perform shirtless but Janet Jackson can’t? This is so very wrong haha. #PepsiHalftime — A Texas Man (@atari2600yeah) 4. Februar 2019

«Die Super Bowl Halbzeit Nippel Regeln sind widersprüchlich», merkte ein anderer Fan kritisch an.

Super Bowl halftime nipple rules feel inconsistent — Katie Nolan (@katienolan) 4. Februar 2019

Eine junge Dame dachte natürlich, vermutlich mit einer großen Portion Ironie, an ihre Kinder: «Jetzt muss ich meinen Kindern erklären, dass Adam Levine Nippel hat».

now I have to explain to my children that adam levine has nipples — ziwe (@ziwe) 4. Februar 2019

Janet Jackson showed a nipple and the country went nuts. She had to move to Bahrain for 10 years. #AdamLevine just went full on shirtless. Guess he’s gonna have to move to Riyadh #superbowl https://t.co/9Dzjj1T3tO — MazJobrani (@MazJobrani) 4. Februar 2019

(L'essentiel/baf)