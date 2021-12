Morgan und Bode Miller sind erneut Eltern geworden

Bode Miller (44) und seine Ehefrau Morgan (34) sind bereits am 26. November erneut Eltern geworden. Das hat das Paar jetzt gegenüber dem US-Magazin «People» verraten. Ihre Tochter habe im Wohnhaus der Familie, im kalifornischen Orange County, mit der Hilfe einer Hebamme das Licht der Welt erblickt. Die Kleine wog nach Angaben der Eltern bei der Geburt rund 3,8 Kilo und war 56,5 Zentimeter groß. Wie der Spross heißt, konnten sie allerdings noch nicht verraten – das Paar habe sich noch auf keinen Namen einigen können.

«Sie ist perfekt … Unsere Herzen sind so voll», schwärmt das Paar. Weiter verraten der ehemalige Skirennläufer und die Beachvolleyballspielerin, dass mit ihrer Geburt die Familienplanung nun abgeschlossen sei. «Bode hat mir am Tag nach ihrer Geburt erzählt, dass er glaubt, in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen zu sein», erklärt Millers Ehefrau.

Der Tod ihrer Tochter Emmy

Am 10. Juni 2018 überschattete ein trauriges Ereignis das Familienleben der Millers: An jenem Tag starb ihre damals 19 Monate alte Tochter Emeline. Das Mädchen ertrank im Pool der Nachbarn. Gemeinsam können nun die Eltern hoffnungsvoll mit ihren Söhnen Nash (6), Easton (3) und den Zwillingen Asher und Aksel (2) in die Zukunft schauen. Aus früheren Beziehungen hat Bode zwei weitere Kinder.

(L'essentiel/Toni Rajic)