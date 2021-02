Überführen Whatsapp-​​Chats Maradonas Arzt?

Die Staatsanwaltschaft von San Isidro, einem Vorort der Stadt Buenos Aires, untersucht den Tod von Diego Armando Maradona. Der Fußballheld starb am 25. November 2020 in einem gemieteten Haus in der Ortschaft Tigre, alleine in seinem Zimmer. Die Obduktion ergab, dass der 60-Jährige an einem Herzversagen in Verbindung mit einer Herzmuskelerkrankung und einem akuten Lungenödem starb. Aus dem Bericht ging zudem hervor, dass Maradona zwar Antidepressiva, aber weder Drogen noch Alkohol konsumiert hatte.

Der Fall ist aber damit noch lange nicht abgeschlossen, denn die Familie - vor allem seine Töchter Dalma und Giannina aus der Ehe mit Claudia Villafañe und Tochter Jana aus Maradonas außerehelicher Beziehung zu Valeria Sabalain - macht Maradonas zuletzt behandelnden Arzt, Neurochirurg Leopoldo Luque und der Psychiaterin Agustina Cosachov schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Luque ist angeklagt.

Je mehr Informationen die Ermittler zu Verfügung haben, umso komplizierter wird die Situation für den Leibarzt. Denn sowohl die Angehörigen wie auch der Staatsanwalt sind der Meinung, dass Maradona vom Ärzteteam nicht die Behandlung bekommen hat, die er für sein Krankheitsbild gebraucht hätte. In seinem Zimmer soll es weder Sauerstoff, noch einen Defibrillator und auch kein Alarmsystem gegeben haben. Zudem hatte es in Luques Team keinen Kardiologen.

Whatsapp-Gespräch mit Jana vor dem Tod

Zudem kamen in den letzten Tagen mehrere Whatsapp-Chats zwischen Luque und der Psychiaterin Cosachov ans Licht. Auch eines zwischen Luque und Maradonas Tochter Jana.

Die 24-Jährige machte sich wenige Tage vor dem Tod ihres Vaters große Sorgen. Sie teilte es Leopoldo Luque mit. «Es geht ihm gar nicht gut. Er liegt seit 48 Stunden im Bett und ist sehr gereizt. Dabei war er am Sonntag noch ganz fit. Er wirkt wie der Diego aus dem Jahr 1986. Agustina (Cosachov) wird ihm eine stärkere Dosis des Medikaments gegen seine bipolaren Störung geben. Aber er ist auch sehr aufgedunsen. Können Sie ihm nicht einen Arzt schicken?» Janas Nachricht wurde von Luque ignoriert. Später schrieb Luque einem Kollegen: «Jana ist eine blöde Zicke. Sie will ihn einliefern lassen.»

Gespräche zwischen Luque und Cosachov am Tag des Todes

Am Tag Maradonas Tod kommunizierte die Psychiaterin mit Luque via Whatsapp. Maradona lag schon mit Herzstillstand im Bett: «Die Ambulanz ist jetzt da, sie versuchen seit 15 Minuten ihn wiederzubeleben. Als ich ihn sah, war er kalt, kalt». Die Sanitäter hatten Maradona intubiert. «Ich bin jetzt raus aus dem Zimmer gegangen. Niemand sagt mir, was los ist.»

Luque war da bereits mit dem Auto nach Tigre unterwegs. Er antwortete: «Sag mir, ob er noch lebt.» Cosachov: «Ich weiß es nicht, Leo. Sie machen alles, um ihn wiederzubeleben, aber nichts nützt.» Tochter Giannina und andere Angehörige waren vor Ort. Der Arzt bat um Informationen: «Gib mir Bescheid, falls sie böse auf uns sind.»

In einer weiteren Sprachnachricht an einen Kollegen hört man Luque sagen: «Er hat einen Herzstillstand. Der Dicke wird krepieren.» Die Originalversion auf Spanisch lässt sich schwer übersetzen, sie wirkt extrem menschenverachtend.

Whatsapp-Gespräche zwischen Luque und Cosachov nach der Autopsie

Weitere Chatverläufe und Sprachnachrichten werden derzeit von der Polizei ausgewertet. So schrieb Cosachov nach Bekanntgabe des Autopsieberichts an Luque: «Ich habe Angst, dass sie mich wegen der psychiatrischen Medikation haftbar machen.» Tatsächlich ist eines der Medikamente, das bei der Behandlung von Depressionen und Angsterkrankungen verwendet wird, für Herzpatienten nicht geeignet, gar kontraindiziert. «Mach dir keine Sorgen, er war ein schwieriger Patient», schrieb Luque zurück.

Luque fälschte Maradonas Unterschrift

Luque steht nicht nur wegen fahrlässiger Tötung im Visier der Justiz. Ihm droht auch eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung. Die Staatsanwaltschaft hat auf einem Dokument, das Maradonas Unterschrift trägt, die Signatur durch Kalligrafie-Experten untersuchen lassen. Am 1. September 2020 hatte der Fußballstar angeblich sein Patientendossier in der Klinik Olivos, in der er sich zuletzt behandeln ließ, schriftlich angefordert.

Das Dossier wurde am 29. November bei einer Razzia durch die Polizei aus Luques Büro beschlagnahmt. Die Untersuchung zeigt mittlerweile, dass Maradonas Unterschrift auf dem Dokument durch Luque gefälscht wurde.

Maradonas langjähriger Arzt spricht von einem vermeidbaren Tod

Alfredo Cahe war von 1978 bis 2009 Diego Maradonas leiblicher Arzt. Am Donnerstag sagte Cahe vor der Staatsanwaltschaft San Isidro aus, wie das Portal Infobae berichtet. «Maradonas Tod war vermeidbar», sagte der Arzt. Der ehemalige Spitzensportler sei ein Mensch gewesen, der rund um die Uhr medizinische Betreuung gebraucht hätte.

Für Cahe sollte es für die Justiz einfach sein, den Ärztepfusch nachzuweisen. «Maradona wurde nicht genug kontrolliert und erhielt auch nicht die nötige Herzmedikation.» Das kontraindizierte Psychopharmakon habe «dem Herz den Rest gegeben».

Viel mehr könne er zur ärztlichen Situation Maradonas nicht sagen, so Cahe, weil Leopoldo Luque ihn immer abgewiesen habe, wenn er nach dem Gesundheitszustand seines früheren Patienten gefragt habe. «Luques Verhalten ist nicht normal. Alles war sehr improvisiert. Die Unregelmäßigkeiten sind, zumindest aus meiner Sicht, sehr offensichtlich.»

Ein Ärztegremium wird in den nächsten Wochen entscheiden, ob es sich bei Maradonas Tod um fahrlässige Tötung handelt.

(L'essentiel/Karin Leuthold)