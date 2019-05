Tennis und Pétanque fallen ins Wasser

Die Pétanque- und Tennis-Turniere der Kleinstaatenspiele in Montenegro wurden am Dienstagmittag in Budva nach nur wenigen Spielen wegen starker Regenfälle unterbrochen. Die Spielfelder waren durch kleine Überschwemmungen nicht mehr nutzbar, vor allem beim Pétanque, wo die Luxemburger Claudio Contardi und Massimo Santioni dennoch einen erfolgreichen Einstieg in den Wettbewerb geschafft hatten. Der Zeitplan beim Tennis wurde geändert, um die Anzahl der für Dienstag geplanten Spiele zu reduzieren.

Die Organisation hoffte, die Spiele um 16 Uhr wieder aufnehmen zu können, aber es war noch nicht sicher, ob die Spielfelder bis dahin wieder in bespielbarem Zustand sein würden. Die Prognosen für die kommenden Tage sagen weitere Niederschläge voraus. Davon dürften auch die Leichtathleten betroffen sein.

«Wir schlagen die Zeit tot so gut wir können.»

«Ich will spielen, aber wir müssen geduldig sein und jederzeit spielbereit. Wir haben nur ein Nickerchen gemacht und uns im Raum entspannt. Wir schlagen die Zeit tot so gut wir können», betonte Tennisspieler Alex Knaff. Die Beachvolleyballspieler spielen derweil in nassem, schweren Sand weiter. Die Luxemburger Matthias Cloot und Petko Tunchev verloren dabei gegen Monaco (2-0, 22-20, 21-12).

Die montenegrinische Organisation war überrascht vom schlechten Wetter. In ihrem Leitfaden zu den Kleinstaatenspielen hatte sie die Wetterberichte der letzten zehn Jahre während der Spielzeit (28. Mai-2. Juni) veröffentlicht: in den letzten Tagen hatte es in dem Zeitraum deutlich mehr geregnet als in der gleichen Periode der letzten zehn Jahre.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

1 LUX 3 6 5 14

2 CYP 2 1 1 4

3 LIE 2 1 1 4

4 MNE 2 0 1 3

5 MON 1 2 5 8

6 MLT 1 2 1 4

7 ISL 1 1 2 4

8 SMR 0 1 2 3

9 AND 0 0 2 2

(Nicolas Martin/L'essentiel)