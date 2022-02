Wurde die Grußbotschaft von Guterres zensiert?

«Es gibt keine Grenzen dafür, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten», sagt António Guterres in seiner Videobotschaft, die an die Organisatoren sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gerichtet ist. «Für den Frieden, für die Menschenrechte, für Gesundheit und Wohlbefinden für uns alle.»



Die knapp einmütige Botschaft ist im Nationalstadion von Peking am Freitag während der Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele kurz nach der offiziellen Begrüßung von Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping (68) und IOC-Präsident Thomas Bach (68) abgespielt worden. Nur: Die TV-Regie in Peking strahlte die Video-Sequenz nicht aus. Während die gut 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion den Worten des Portugiesen Guterres lauschen, sieht man im Fernseher nur einen Schweif über das «Vogelnest»-Stadion.

Kritik und diplomatischer Boykott

Ob das Video zensiert wurde, ist unklar. Allerdings: Guterres’ Nachricht, vor allem das Wort «Menschenrechte», kann durchaus auch als Seitenhieb auf China verstanden werden. Schließlich stand und steht die Vergabe der Spiele an das asiatische Land unter erheblicher Kritik. Unter anderem aufgrund diverser Menschenrechtsverletzungen Chinas, vor allem die systematische Unterdrückung der uigurischen Minderheit in der Provinz Xinjiang, hatten die USA und mehrere westliche Länder wie Großbritannien, Kanada und Dänemark einen diplomatischen Boykott des Anlasses beschlossen.



Auch deshalb waren am Freitag in Peking weniger offizielle Landes-Vertreter zugegen, als das für eine olympische Eröffnungszeremonie üblich ist. Dennoch ist es Staatschef Xi Jinping gelungen, eine weltumspannende Reihe von Präsidenten, Königen und anderen Würdenträger für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele zu gewinnen. Mindestens acht der rund 20 Länder, die hochrangige Vertreter entsenden, haben keine Athleten oder Athletinnen am Start. Dazu gehören Kambodscha, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate.

(L'essentiel/sih/dpa)