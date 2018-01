Red Boys wollen Düdelingen von der Spitze stoßen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die letzte Niederlage der Red Boys Differdingen in der Nationaldivision der Handballer liegt schon ein paar Tage zurück. Am 4. November verlor die Mannschaft zu Hause knapp gegen den HB Düdelingen mit 22:24. Seitdem ist Differdingen ungeschlagen – die Red Boys gewannen sieben der acht darauf folgenden Spiele. Lediglich gegen den HC Berchem mussten sie sich mit einem Remis zufrieden geben (32:32).

Tabelle:



1. HB Düdelingen 11 317:270 18

2. Red Boys Differdingen 11 366:309 17

3. Handball Esch 11 344:264 17

4. HC Berchem 11 356:292 15

5. Handball Käerjeng 11 334:299 11

6. HB Petingen 11 279:328 8

7. HBC Schifflingen 11 286:364 2

8. Chev Diekirch 11 225:381 0

Beim erneuten Aufeinandertreffen mit Düdelingen am Samstag ist mehr Brisanz geboten, als noch in der Hinrunde: Beim Duell des Spitzenreiters gegen seinen ersten Verfolger kann sich Differdingen nicht nur für seine letzte Pleite revanchieren, sondern den HBD auch von der Tabellenspitze drängen. Davon profitieren würde auch Handball Esch: Der Meister würde, sollte er sein Auswärtsspiel gegen Petingen gewinnen, ebenfalls an Düdelingen vorbeiziehen.

Der HC Berchem eröffnet den 12. Spieltag bereits am Freitag gegen Handball Käerjeng. Zudem kommt es am Samstag zum Kellerduell zwischen Chev Diekirch und HBC Schifflingen.

Handball, Nationaldivision, 12. Spieltag:



Freitag:

HC Berchem – Handball Käerjeng (20.30 Uhr)

Samstag:

HB Düdelingen – Red Boys Differdingen (20 Uhr)

Chev Diekirch – HBC Schifflingen (20 Uhr)

HB Petingen – Handball Esch (20.30 Uhr)

(sw/L'essentiel)