21 Tage Quarantäne für ungeimpfte Olympiasiegerin

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Bereits diese Woche reist die schweizerische Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer nach China, um sich dort in eine 21-tägige Quarantäne zu begeben. Denn die Goldmedaillen-Gewinnerin von 2014 in Sotschi ist ungeimpft und kann daher nur so überhaupt an den Olympischen Spielen teilnehmen.

«Nach meinem persönlichen Entscheid, mich nicht impfen zu lassen, ist die Quarantäne die logische Konsequenz», wird Kummer in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert. «Ich respektiere die Regelungen der Behörden und des IOC. Nun möchte ich mich komplett auf meine sportlichen Ziele an den Olympischen Spielen in Peking konzentrieren – alles andere kann ich nicht beeinflussen.»

Zwar erfüllt die 34-Jährige die Selektionskriterien, noch ist aber unklar, ob Kummer auch einen der ingesamt vier Quotenplätze erhalten wird. Der offizielle Selektionsprozess der alpinen Snowboarderinnen und Snowboarder soll nach den letzten Weltcuprennen in Bad Gastein und Simonhöhe durchgeführt werden. Nun wird Kummer also für 21 Tage in ihrem Hotelzimmer isoliert sein. Nach Ablauf der Frist soll die Walliserin zum bis dahin angereisten Snowboard-Team dazustoßen. Eine optimale Vorbereitung für das Saison-Highlight sieht aber anders aus.

(L'essentiel/law)