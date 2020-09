Barça-​​Nachwuchs ist zu jung für «Man of the Match»-​​Titel

Fürs professionelle Fußballspielen gibt es keine Altersbegrenzung, fürs Alkoholtrinken allerdings schon. Das bekam Jungstar Ansu Fati bei Barcelona nun zu spüren.

Beim 4:0-Sieg gegen Villarreal vom Sonntagabend war der erst 17-Jährige eigentlich der beste Spieler auf dem Feld. Mit zwei Toren innerhalb von vier Minuten ebnete er den Katalanen bereits nach einer Viertelstunde den Weg zum ersten Saisonsieg. Und den Elfmeter, der dann Lionel Messi zum 3:0 verwandelte, holte der Nachwuchsstar auch noch heraus.

Zu jung für Alkohol

Trotzdem wurde der überragende Fati nicht zum «Man of the Match» gewählt. Der Grund dafür ist kurios: Die Auszeichnung wird von der amerikanischen Biermarke Budweiser gesponsert. Doch der Youngster, der bei Abendpartien noch immer nur mit schriftlicher Einwilligung seiner Eltern spielen darf, feiert erst in einem Monat seinen 18. Geburtstag und darf in Spanien erst dann legal Alkohol konsumieren. So wurde stattdessen Jordi Alba zum Mann des Spiels gekürt.

Groß stören dürfte das Fati nicht, schließlich werden in seiner Karriere wohl noch einige überragende Spiele folgen. Auch Trainer Ronald Koeman lobte ihn: «Er hatte ein sehr gutes Spiel, deshalb war ich sehr zufrieden mit ihm. (...) Er war überall und hatte einen großen Anteil an unserem Sieg.» Der Niederländer hielt aber auch fest: «Er muss weiterhin täglich arbeiten und sich verbessern. Er ist ein sehr guter Junge.»



(L'essentiel/Laura Inderbitzin)