Christophe Laporte gewinnt in Luxemburg

Christophe Laporte, der bereits am Mittwoch den Prolog gewonnen hatte, hat es am Donnerstag wieder getan. Der Franzose aus dem Cofidis-Team gewann den Sprint in Bascharage nach einer 191 Kilometer langen Etappe vor seinem Landsmann Justin Jules (Wallonie-Brüssel) und dem Rumänen Michel Eduard Grosu (Delko).

Beim Überqueren der Ziellinie kam es zu einem spektakulären Sturz. Christophe Laporte wurde von der Jury der Kommissare einberufen, aber der Sieg wurde wenige Augenblicke später endgültig bestätigt. Der 26-Jährige behält das gelbe Trikot.

Die Tour führt die Fahrer am Freitag nach Rosport. Für Christophe Laporte dürfte die lange Steigung eine Herausforderung darstellen.

Big crash on the finish line for Justin Jules. @CyclingTeamWB@LAPORTEChristop seems to cross the line in first position#skodatour19@TeamCOFIDIS pic.twitter.com/3wh8gDd4xo