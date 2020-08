Sebastian Vettel hat Plan für die Zukunft

Nach sechs Jahren muss der 33-jährige Heppenheimer mit Saisonende Ferrari verlassen. Über seine Zukunftspläne herrschte lange Rätselraten. Ein Wechsel zu Racing Point, Alpha Tauri, in eine andere Rennserie oder ein Jahr Pause galten als die Alternativen des viermaligen Weltmeisters.

Wie es weitergeht, dürfte zumindest Vettel selbst nun klar sein, wie er RTL verriet. «Es wird noch ein paar Wochen gehen, heute auf morgen wird sich nichts ändern», erklärte der 33-Jährige, fügte aber an: «Ich sehe nicht, warum ich mich unter Druck setzen lassen muss. In gewisser Weise habe ich meine Entscheidung getroffen, jetzt wird sich zeigen, ob was Vernünftiges zusammenkommt oder nicht.»

«Der Antrieb ist, etwas zu erreichen»

Was der Plan ist, ließ Vettel offen. Es deutet aber vieles auf ein Engagement bei Racing Point, das in der kommenden Saison zum Aston-Martin-Werksteam wird, hin. Für ihn sei ein Wohlfühl-Faktor das Ausschlaggebende. «Weniger entscheidend ist, was aus dem Gehaltsscheck draufsteht. Der Antrieb ist, etwas zu erreichen», erklärte der vierfache Weltmeister. Und das könnte er mit einem langfristigen Aston-Martin-Engagement.

«Wenn das richtige Projekt um die Ecke kommt, bin ich schon der Meinung, dass ich noch viel zu geben habe. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich nicht das Interesse, nur weiterzumachen, um dabei zu sein», erklärte der Heppenheimer.

(L'essentiel/wem)