Fußballprofi wird tot ohne Genitalien aufgefunden

Am Samstagabend wurde Daniel Correa Freitas tot in einem Busch in der Stadt Sao Jose dos Pinhais aufgefunden. Der 24-Jährige stand beim FC Sao Paulo in der ersten brasilianischen Liga unter Vertrag.

Brasilianische Medien berichten nun, dass der offensive Mittelfeldspieler beinahe geköpft wurde. Ebenfalls wurden ihm wohl seine Genitalien abgetrennt. Sein Verein bestätigte den traurigen Fund.

SPFC deeply regrets the death of midfielder Daniel Corrêa Freitas. The Club offers its sincere condolences to his family and friends.— São Paulo FC (@SaoPauloFC_eng) October 29, 2018

Eine lokale Zeitung zitiert einen Polizisten: «Aus dem Aussehen des Körpers ergab sich eine sehr heftige Situation. Der Mann hatte zwei tiefe Schnitte an seinem Hals, sein Kopf war fast enthauptet und seine Genitalien waren abgetrennt.»

26 Spiele in der höchsten Liga

Die offizielle Todesursache wurde noch nicht bekanntgegeben. In dem Bericht der Zeitung steht, dass Freitas das Opfer einer Folter wurden.

Insgesamt spielte Freitas 26 Mal in der ersten Liga. Dabei gelangen ihm fünf Treffer. Seit zwei Jahren spielte er auf Leihbasis in der zweiten Liga.

