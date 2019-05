Der Gastgeber greift die Platzhirsche an

Acht Medaillen bei den ersten Spielen in Liechtenstein 2011, elf in Luxemburg 2013, 21 in Island 2015 und 31 in San Marino 2017: Seit ihrer ersten Teilnahme konnten sich die Sportler aus Montenegro bei den Spielen der kleinen Staaten Europas immer besser gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Das 643.000-Einwohner-Land schickt in diesem Jahr eine der größten Delegation ins Rennen. Die «großen Drei», Island, Zypern und Luxemburg, sollten also gewarnt sein – insbesondere, weil Montenegro Heimvorteil genießt.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

(L'essentiel)