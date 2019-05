Diese Athleten starten in den Medaillen-​​Kampf

Für die Judoka und die Schwimmer aus dem Großherzogtum wird es am Dienstag bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa ernst. Insgesamt stehen am ersten Wettkampftag in Montenegro 21 Entscheidungen an. Die Luxemburger Athleten mischen bei 18 mit.

Bei den Schwimmern geht es ab 16 Uhr sowohl bei den Herren als auch bei den Damen über 100 Meter Freistil, 200 Meter Butterfly, 200 Meter Brust, 200 Meter Lagen und in der 4x100-Meter-Freistilstaffel um Edelmetall. Darüberhinaus fällt die Entscheidung bei den Damen über 800 Meter Freistil und bei den Herren über 1500 Meter Freistil. Für das Großherzogtum gehen unter anderem Raphaël Stacchiotti, Monique Olivier, Pit Brandenburger und Julien Henx an den Start.

Im Judo kämpfen die Luxemburger Herren ab 10 Uhr in drei von insgesamt fünf Gewichtsklassen ab 10 Uhr um den Titel. Andrea Fritsch und Tom Schmit starten in der Klasse bis 66 Kilogramm, Claudio Nunes dos Santos geht bis 73 Kilo an den Start und Denis Barboni und Nick Kunnert bis 90 Kilogramm. Bei den Damen wollen Kim Eiden und Telma Marins bis 52 Kilo überzeugen, Monique Kedinger in der Klasse bis 78 Kilo.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(sw/L'essentiel)