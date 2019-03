Skandal-​​Fighter McGregor beendet MMA-​​Karriere

Artikel per Mail weiterempfehlen

Verwirrung um Superstar Conor McGregor. Der UFC-Fighter erklärte am Dienstag völlig überraschend sein Karriereende im Mixed Martial Arts.

Der 30-Jährige teilte diese Neuigkeit via Twitter mit seinen Fans, die ungläubig und geschockt reagierten.

Das Statement des Iren: «Hallo Leute, kurze Ankündigung, ich habe mich dazu entschieden, vom Mixed Martial Art-Sport zurückzutreten. Ich wünsche allen meinen alten Kollegen alles Gute in diesem Wettbewerb. Jetzt geselle ich mich zu den anderen, die ebenfalls zurückgetreten sind. Drinks auf mich!»

Die Anhänger des Skandal-Kämpfers wollen das Ende seiner Laufbahn allerdings noch nicht so recht wahrhaben. Am Montagabend war Mcregor noch in der US-Talksendung Tonight Show bei Jimmy Fallon zu Gast, verlor dort kein Wort über ein mögliches Karriereende. Im Gegenteil: Er gab Hinweise über einen möglichen Kampf im Juli.

Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.I wish all my old colleagues well going forward in competition.I now join my former partners on this venture, already in retirement.Proper Pina Coladas on me fellas!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

(L'essentiel/Heute Sport)