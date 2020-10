Sagan siegt im beim Giro im Corona-​​Chaos

Im Corona-Chaos des 103. Giro d'Italia hat der ehemalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan nach über einem Jahr seine sieglose Durststrecke beendet und in beeindruckender Manier die zehnte Etappe gewonnen. Der 30-jährige Slowake vom deutschen Bora-hansgrohe-Team setzte sich am Dienstag nach 177 Kilometern von Lanciano nach Tortoreto nach langer Flucht als Ausreißer vor dem US-Amerikaner Brandon McNulty und dem Gesamtführenden João Almeida aus Portugal durch.

I'd like to thank every single team member of @BORAhansgrohe and all our sponsors for my first victory at the @giroditalia !! Without you, this wouldn't have been possible. Grazie !!



(Photo @bettiniphoto) pic.twitter.com/VuCTDU3G8v