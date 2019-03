Chemie-​​Milliardär kauft Team Sky

Team Sky will become Team INEOS from 1 May. The launch of Team INEOS will take place at the Tour de Yorkshire. > https://t.co/U7ZlmNRpxl pic.twitter.com/DvAFpbqiIw

Der fünfmalige Tour-Sieger Chris Froome hat ab der kommenden Saison einen neuen Arbeitgeber. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, wird Sir Jim Ratcliffe mit dem Chemie-Konzern Ineos den Rennstall übernehmen. Das Vermögen des Milliardärs aus Großbritannien wird auf knapp 25 Milliarden Euro geschätzt. Zuletzt hatte er knapp 130 Millionen Euro in ein Team investiert, das beim Segel-Wettbewerb «Americas Cup» an den Start geht.

Aus Team Sky soll nach der Übernahme am 1. Mai Team Ineos werden. Der Pay-TV-Sender zieht sich zum Ende des laufenden Jahres aus dem Radsport zurück. Zuletzt stand das Team immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema Doping in der Kritik.

A message to our fans following today's news that Team Sky will become Team INEOS from 1 May. We're excited to take you on our new journey.



