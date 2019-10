Biles mit Salto vor dem ersten Wurf

Nicht einmal zwei Wochen nachdem Simone Biles an der Kunstturn-WM in Stuttgart den WM-Rekord für die meisten Titel gebrochen hatte, verzaubert sie ihre Fans erneut. Dieses Mal in Houston, beim zweiten Spiel der World Series, in welchem die favorisierten Astros den Nationals aus Washington 3:12 unterliegen.

Biles wurde die Ehre zuteil, den «First Pitch» zu werfen, den ersten, aber inoffiziellen Wurf des Spiels. Dies tut sie in beeindruckter Manier: Bevor Biles den Ball zum Outfielder Jake Marisnick wirft, zeigt die vierfache Olympiasiegerin einen Rückwärtssalto mit Schraube aus dem Stand. Die Fans im Minute Maid Park jubeln ihr begeistert zu, während Biles zum MLB-Star läuft, ihn abklatscht und den Ball signieren lässt.

«Ich bin nervöser als vor einem Wettkampf»

Vor ihrem beeindruckendem Auftritt im Minute Maid Park gab Biles gegenüber NBC Sports zu, nervös zu sein: «Kunstturnen ist die einzige Sportart, die ich je gemacht habe. Wenn es also um etwas anderes geht, habe ich Angst. Ich bin nervöser als vor einem Wettkampf. Hoffentlich ende ich nicht bei den Celebrity Fails.»

Unterstützung erhielt die 22-Jährige von ihrer Familie, die in Astros-Shirts mit dem Namen Biles auf dem Rücken, das Spiel besuchte. Für Biles war es jedoch nicht das erste Mal, das sie bei den Astros einen First Pitch warf: 2016 schlug sie ein freihändiges Rad vor dem Wurf.

Gymnast Simone Biles does a flip then throw out the first pitch at a Houston Astro's baseball game on July 4, 2016: https://t.co/N2aeN2XbeH— T.F. (@Lakotasky) August 23, 2016

(L'essentiel/kvo)