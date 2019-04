Flavio Becca soll die «Roten Teufel» retten

Die sportliche und finanzielle Lage beim 1.FC Kaiserslautern sieht derzeit alles andere als rosig aus. Neben dem Absturz in die 3. Liga steht der Traditionsverein aus der Pfalz und viermalige deutsche Meister mit etwa 12 Millionen Euro in der Kreide. Auf der Suche nach einem Investor, der dem Verein unter die Arme greifen soll, sind die «Roten Teufel» offenbar in Luxemburg fündig geworden. Wie die Rheinpfalz berichtet, seien die Gespräche mit Flavio Becca, dem Mäzen von F91 Düdelingen, bereits weit fortgeschritten.

Der Immobilienmakler aus dem Großherzogtum, der als Milliardär gilt, soll in Kaiserslautern höher im Kurs stehen, als der russische Investor Mikhail Ponomarev. Wie Michael Littig, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FCK erklärte, sei «der Luxemburger Weg der bessere Weg für den FCK».

Im Sommer droht die Insolvenz

Klaus Toppmöller, der Vater des Düdelinger Trainers Dino Toppmöller und ehemalige Stürmer des 1. FCK, soll bei den Verhandlungen mit Becca eine wichtige Rolle spielen. «Wir sind gute Freunde und ich gebe ihm Ratschläge», zitiert die Rheinpfalz Toppmöller. Er sei über Beccas Pläne «bestens informiert». Seinen beiden Enkeln, den Söhnen Dinos, habe er versprochen, einmal mit ihnen ins Fritz-Walter-Stadion zu gehen und ein Erstligaspiel anzuschauen.

Die wirtschaftliche Misere am Betzenberg droht im Sommer in der Insolvenz zu enden. Rund fünf Millionen Euro fehlen noch, um die Lizenz für die kommende Spielzeit zu sichern. Aus diesem Grund gab der Verein in der vergangenen Woche eine neue Fan-Anleihe aus und lässt Interessenten zudem über eine internetbasierte Kreditvermittlung in den Club investieren. Bisher konnte damit jedoch nicht einmal eine Million Euro eingesammelt werden.

(sw/L'essentiel)