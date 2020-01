Ronaldo überrascht mit neuer Frisur

Typisch Ronaldo? Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, das letzte Wort scheint gesprochen zu sein. Moment, dachte sich da wohl der portugiesische Superstar. Eine Schippe kann man ja immer drauflegen.

Der Stürmer von Juventus ging in diesem Jahr bei der Fifa-Wahl und beim Ballon d'Or leer aus. Der 34-Jährige räumte am 29. Dezember aber dann noch einen Preis ab. In Dubai wurde er an den Globe Soccer Awards zum besten Spieler des Jahres gewählt.

Who else notice Ronaldo's new hair cut?Well it's dope. pic.twitter.com/QrUGGR4GO8— Mutariiiii (@MukhtarAbdul_M) December 29, 2019

Dabei präsentierte CR7 eine neue Frisur: Neben einem Sidecut zeigte Ronaldo stolz ein kleines Schwänzchen. Natürlich machte die Haarpracht im Netz sofort die Runde. Es gab sowohl Lob wie auch Schelte für die Frisur.

So many things wrong with this, first of all why is he collecting alibaba awards and then his hair? Ronaldo man ????‍♂️. Some Lidl version Balon Dor https://t.co/13zqAYtKzI— D O N G O (@Dongo_19) December 30, 2019

Ronaldo's hair is so shit FFS why bro— Munthir (@AlzarradMunthir) December 29, 2019

