Finnbogason-​​Dreierpack lässt Lehmann jubeln

1. Borussia Dortmund 20 51:20 49

2. Bor. M'gladbach 20 41:18 42

3. Bayern München 20 44:23 42

4. RB Leipzig 20 38:18 37

5. Eintracht Frankfurt 20 40:27 32

6. VfL Wolfsburg 20 29:27 31

7. Bayer Leverkusen 20 32:31 30

8. 1899 Hoffenheim 20 38:29 29

9. Hertha BSC 20 31:31 28

10. Werder Bremen 20 32:32 27

11. FSV Mainz 05 20 22:28 27

12. FC Schalke 04 20 24:29 22

13. SC Freiburg 20 26:36 22

14. Fortuna Düsseldorf 20 22:39 22

15. FC Augsburg 20 29:33 18

16. VfB Stuttgart 20 15:42 15

17. 1. FC Nürnberg 20 17:44 12

18. Hannover 96 20 18:44 11

Ein Dreierpack von Alfred Finnbogason hat Jens Lehmann bei seiner Bundesliga-Rückkehr über einen Sieg des FC Augsburg jubeln lassen. Nach zuletzt zehn sieglosen Spielen gewannen die Schwaben am Sonntag mit dem neuen Co-Trainer 3:0 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 und feierten drei wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Finnbogason verwandelte erst zwei Handelfmeter (8./34. Minute), ehe er vor 25.733 Zuschauern bei einem Konter zum zehnten Saisontor einnetzte (54.).

Nach einer turbulenten Woche beim FC Augsburg, in der es neben der Lehmann-Verpflichtung auch die Suspendierungen von Caiuby und Martin Hinteregger (jetzt Eintracht Frankfurt) gab, vergrößerten die Schwaben den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang auf sechs Zähler.

«Es ist ein Wahnsinn, dass man nach so einer Woche so eine Leistung sieht», sagte Augsburg-Trainer Manuel Baum beim Pay-TV-Sender Sky. Das zeige, wie «charakterstark» seine Mannschaft sei. «Super, dass wir in dieser Art und Weise gewonnen haben», kommentierte der Coach, der zuvor eine «extrem schwierige Phase» für sein Team erlebt hatte. Der überzeugende Sieg stärkte auch den Trainer, dessen Position laut Manager Stefan Reuter aber ohnehin «felsenfest» ist.

Freiburg trifft in der Schlusssekunde

Der VfB Stuttgart hat im letzten Moment den möglichen Sieg gegen den SC Freiburg verpasst. Im Baden-Württemberg-Duell kamen die Schwaben am Sonntag nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Linksverteidiger Emiliano Insua (75. Minute) und Daniel Didavi (83.) trafen für die Stuttgarter, die den Sieg aber verspielten und den eingewechselten Mario Gomez mit Gelb-Rot (89.) verloren. Freiburgs Janik Haberer hatte mit seinem frühen Treffer (4.) die Führung für die Gäste erzielt, die am Ende jubelten: In der Nachspielzeit traf Florian Niederlechner zum Remis.

«Wir sind sehr enttäuscht, die Punkte noch hergegeben zu haben», sagte Weinzierl. Zu seinem verbalen Disput mit Schiedsrichter Deniz Aytekin nach dem Abpfiff meinte er: «Ich habe höflich nachgefragt, warum er fünf Minuten nachgespielt hat.»

Bundesliga, 20. Spieltag:

Freitag:

Hannover 96 – RB Leipzig 0:3 (0:1)

Samstag:

1899 Hoffenheim – Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Bayer Leverkusen – Bayern München 3:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Hertha BSC – VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

1. FC Nürnberg – Werder Bremen

FC Schalke 04 – Bor. Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Sonntag:

FC Augsburg – FSV Mainz 05 3:0 (2:0)

VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:2 (0:1)



