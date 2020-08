Corona-​​Fall bei Barcelona! Spieler positiv getestet

Die Katalanen erklärten, dass ein Spieler am Dienstag positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden war. Der betroffene Spieler soll keine Symptome haben und sich körperlich gesund fühlen. Er wurde sofort in häusliche Quarantäne gebracht. Personen, mit denen der Infizierte Kontakt hatte, ließen sich nachverfolgen.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ