Michael Schumacher wird in Paris operiert

Knapp sechs Jahre nach seinem schweren Skiunfall hat der 50-jährige Michael Schumacher die Schweiz verlassen und ist in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden. Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, ist er am Montagnachmittag auf der Station für Herz-Kreislauf-Chirurgie des renommierten Europäischen Krankenhauses Georges Pompidou in der französischen Hauptstadt aufgenommen worden. Der ehemalige Formel-1-Pilot wird seit 2014 in der Schweiz häuslich gepflegt.

Warum genau Schumacher operiert wird, ist nicht klar. Schumacher sei in Begleitung mehrerer Sicherheitsleute ins Krankenhaus gebracht worden. Gesicht und Körper seien unter einer marineblauen Decke versteckt gewesen, um ihn vor fremden Blicken zu bewahren, wie indes Le Figaro berichtet.

Abgeschirmt seit 2014

Bekannt sei lediglich, dass Philippe Menasché, Spezialist für Zelltherapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz, die Operation durchführen werde. Eine nicht näher beschriebene Infusion von Stammzellen soll demnach eine entzündungshemmende Wirkung im ganzen Körper bewirken.

Seit September 2014 schweigt die Familie bezüglich des Gesundheitszustandes des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters. Michael Schumacher ist abgeschirmt von der Öffentlichkeit in seinem Haus im schweizerischen Gland.

(fj/L'essentiel)