Als Rijkaard Völler in die Locken spuckte

Im achten Länderspiel nach der WM glückt Bundestrainer Joachim Löw mit dem radikal verjüngten Nationalteam einer seiner bedeutendsten Siege. Das 3:2 in Holland verschafft Ruhe und tut auch «der Seele gut».

Davor sind sich Holland und Deutschland am 19. November 2018 in der Nations League gegenübergestanden. Die Partie endete 2:2, wobei die Deutschen in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung verspielten. Ihr Abstieg in die Liga B war allerdings schon vor diesem letzten Spieltag besiegelt. Und im Gegensatz zu anderen Duellen der beiden Nachbarländer war diese Begegnung nicht geschichtsträchtig.

Umso mehr ging das WM-Finale von 1974 zwischen Deutschland und Holland in die Geschichte ein. Genauso unvergessen bleibt der EM-Halbfinale 1988 in der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Und der WM-Achtelfinale zwei Jahre später sorgt bis heute auf beiden Seiten für viel Gesprächsstoff. Weshalb diese drei genannten Duelle die Rivalität zwischen den beiden Ländern immer noch anheizt, erfahren Sie oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/rom/ddu)