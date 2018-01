Olympiasieger Adam Peaty enttäuscht nicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Euro Meet bietet auch in diesem Jahr wieder ein namhaftes Teilnehmerfeld. Einer der Topathleten wurde seinem Ruf am Samstag gerecht: Olympiasieger Adam Peaty konnte der 20. Auflage der größten Schwimmveranstaltung Luxemburgs bereits seinen Stempel aufdrücken. Der Brite stellte über 50 Meter Brust einen neuen Euro-Meet-Rekord auf. Er bewältigte die Kurzstrecke in 26,94 Sekunden.

Die Bestmarke über 50 Meter Schmetterling fiel gleich zweimal. Zunächst bliebt die Uhr bei Andriy Govorov aus der Ukraine bei 23,20 Sekunden stehen. Ben Proud war später noch schneller. Der Brite schlug bei einer Zeit von 23,03 Sekunden am Beckenrand an.

Der Luxemburger Raphaël Stacchiotti belegte im Finale über 100 Meter Brust den vierten Rang mit einer Zeit von 56:77 Sekunden. Diesen Disziplin entschied Kliment Kolesnikov in 54,31 Sekunden für sich. Die 50 Meter Freistil gewann Julien Henx aus Luxemburg-Stadt in 23,12 Sekunden. Monique Olivier wurde Dritte im 200-Meter-Freistil-Finale in 2,04,03 Minuten.



(L'essentiel)