Starcoach Ronald Koeman wurde am Herzen operiert

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist am Herzen operiert worden. Er hatte am Sonntag nach dem Fahrradfahren über Schmerzen in der Brust geklagt und sich zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben. Im Amsterdamer Krankenhaus wurden bei Koeman akute Herzprobleme festgestellt.

Der Teamchef des holländischen Nationalteams musste sich noch am Sonntag einem Eingriff mit einem Herzkatheter unterziehen. Die Operation verlief erfolgreich. Das gab der holländische Verband bekannt.

Der Zustand des 57-Jährigen sei laut Manager Rob Jansen stabil. Koeman dürfe am Montag das Krankenhaus wieder verlassen, teilte der KNVB mit. In den kommenden Tagen werde er sich ausruhen. Der Verband wünschte dem Trainer auf seiner Homepage alles Gute: «Wir wünschen Ronald viel Kraft und gute Besserung.»

(L'essentiel/dpa)