Maßnahmengegner könnten den Superbowl stören

Die US-Behörden rechnen mit von den Truckern und Truckerinnen in Kanada inspirierten Protestaktionen gegen die Impfpflicht «in wichtigen Metropolregionen» des Landes. In Südkalifornien könnte ein Protest-Konvoi bereits am Wochenende beginnen und den Verkehr zum American-Football-Finale, dem Superbowl, am Sonntag in Inglewood im Großraum Los Angeles behindern. Die Veranstaltung sei Teil einer ganzen Reihe an Events, die durch die Trucker und Truckerinnen gestört werden könnten, darunter auch die jährliche Präsidentenansprache in Washington am 1. März, wie der Radiosender NPR berichtet. In den sozialen Medien seien Karten des Gebiets rund um das So-Fi-Stadion im Stadtteil Inglewood, wo der Superbowl stattfindet, geteilt worden.

Derweil werden die über die Impfpflicht verärgerten Lastwagenfahrer und -fahrerinnen aus dem Nachbarland zunehmend auch für die USA zum Problem. Die amerikanische Regierung hat am Donnerstag die kanadische Regierung dringend gebeten, eine Grenzblockade gegen Corona-Vorschriften protestierender LKW-Fahrer und -Fahrerinnen zu beenden. Seit vier Tagen haben Trucker und Truckerinnen die Ambassador Bridge blockiert, die Detroit über den gleichnamigen Fluss mit dem kanadischen Windsor verbindet. In Autofabriken, sowohl in den USA als auch in Kanada, ist deswegen die Produktion verlangsamt oder gestoppt worden.

US-Autobranche leidet unter Protesten

Die Ambassador Bridge ist der verkehrsreichste Grenzübergang zwischen Kanada und den USA, 25 Prozent des gesamten Handels rollen über sie. Blockiert sind von der «Freedom Convoy» genannten Protestaktion gegen Impfpflicht und andere Restriktionen insgesamt drei Grenzübergänge. Die Innenstadt von Ottawa ist seit fast zwei Wochen von Hunderten LKW-Fahrern und -Fahrerinnen lahmgelegt.

Das Ford-Motorenwerk in Windsor wurde am Mittwoch geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Es konnte am Donnerstag wieder die Produktion aufnehmen. Ein Werk in Oakville bei Toronto arbeitet mit reduzierter Kapazität. Auf der US-Seite strich General Motors die zweite Schicht im SUV-Werk in Lansing am Mittwoch und die erste und zweite Schicht dort am Donnerstag. Toyota teilte mit, drei seiner Werke in Ontario blieben wegen Teilemangels für den Rest der Woche geschlossen. Auch in einem Toyota-Werk in Kentucky wurde die Produktion zurückgefahren. Die Frühschicht in einem Stellantis-Werk in Windsor wurde am Donnerstag früher nach Hause geschickt.

Kanadische Regierung bleibt bei Impfpflicht

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat dem Protest vor allem gegen die Impfpflicht für Trucker bislang nicht nachgegeben. Er sprach am Donnerstag mit Oppositionspolitikern und Windsors Bürgermeister Drew Dilkens. Die Blockaden schadeten Arbeitenden und der Wirtschaft auf beiden Seiten der Grenze, sagte er.

Ontarios Regierungschef Doug Ford sprach von einer Okkupation und setzte vor Gericht durch, dass Millionen Dollar an Spenden für die Proteste eingefroren werden, die über die Website GiveSendGo gesammelt wurden. Zuvor hatten die Behörden bereits die Spendenwebsite GoFundMe dazu gebracht, Geldsammlungen für die Proteste zu stoppen. Dort waren etwa zehn Millionen kanadische Dollar (rund 6,9 Millionen Euro) zusammen gekommen. GoFundMe erklärte, die Sammlung verstoße wegen rechtswidriger Aktionen gegen die Geschäftsbestimmungen.

Der Bürgermeister von Windsor, Dilkens, sagte, die Stadt werde sich für eine gerichtliche Anordnung zur Beendigung der Blockade einsetzen. «Der wirtschaftliche Schaden ist nicht tragbar und muss zu einem Ende kommen», sagte er. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, forderte die kanadischen Behörden zu einer schnellen Lösung des Problems auf. Die Lage sei inakzeptabel.

(L'essentiel/DPA/pme)